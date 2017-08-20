Актриса с огромной грудью завалила Instagram откровенными фото

Сегодня, 04:34

Мейтленд Уорд-Бакстер всеми возможными способами "рекламирует" свои выдающиеся формы

Мейтленд Уорд-Бакстер. Фото: instagram.com/maitlandward
Мейтленд Уорд-Бакстер. Фото: instagram.com/maitlandward

40-летняя американская актриса Мейтленд Уорд-Бакстер опубликовала в Instagram очередную порцию откровенных фото, на которых всеми возможными способами обнажает свою большую грудь.

Отметим, звезда мыльной оперы "Дерзкие и красивые" публикует обнаженные или полуобнаженные фотографии себя в Snapchat и Instagram несколько раз в неделю с середины 2013 года.

Напомним, актриса дебютировала на телевидении в 1994 году, начав играть роль Джессики Форрестер в мыльной опере "Дерзкие и красивые" и всего сыграла в 12-ти эпизодах до ухода из шоу в 1996 году. К 2007 году Уорд-Бакстер сыграла в 11-ти сериалах и фильмах, после чего на 8 лет ушла из карьеры, вернувшись к работе в 2015 году.

Ране пышногрудая актриса полностью разделась в постели с подругой.
грудь, Мейтленд Уорд-Бакстер

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