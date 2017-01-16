Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Актриса Светлана Ходченкова изумила фигурой в купальнике на Бали (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/6_main.1484554753.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/6_tn.1484554753.jpg Звезды На отдыхе Ходченкова продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру 

Актриса Светлана Ходченкова изумила фигурой в купальнике на Бали (фото)

Сегодня, 10:30

На отдыхе Ходченкова продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру 

Светлана Ходченкова. Фото: Instagram
Светлана Ходченкова. Фото: Instagram

Актриса Светлана Ходченкова порадовала поклонников на странице в Instagram ярким фото. 33-летняя актриса вместе с друзьями проводит зимние каникулы в теплых краях.  Для отпуска Светлана выбрала остров Бали.

Ходченкова продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в раздельном купальнике. Актриса похвасталась плоским животиком в бикини.

"Светлана, какая у вас чудесная фигура", "Красотка классная фигура", "Очень красивая и сексуальная молодая женщина", "Безупречна внешне и еще талантливая", "Красотка, худышка и стройняшка", "Неподражаемая", – прокомментировали пользователи.

1_1717

Фото: Instagram

2_815

Фото: Instagram

3_334

Фото: Instagram
каникулы, бали, актриса, фигура, остров, Ходченкова, бикини, instagram

Вы сейчас просматриваете новость "Актриса Светлана Ходченкова изумила фигурой в купальнике на Бали (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Певец отдыхает с женой на Бали. Фото: instagram.com/ryrik

Солист "Иванушек" похвастался идеальной фигурой жены в купальнике

8 Января, 13:44

На Бали также отдыхает актриса Светлана Ходченкова и коллега Андрея по сцене Анна Семенович

Звезды

Светлана Ходченкова. Фото: Instagram

Светлана Ходченкова призналась, что носит парик

23 Декабря 2016, 15:30

Актриса рассказала о том, что сподвигло ее на этот шаг

Звезды

Светлана Ходченкова. Фото: Instagram

Актриса Светлана Ходченкова удивила пикантным декольте на премьере

21 Декабря 2016, 13:00

Ходченкова дополнила наряд модными лодочками и собранной прической

Звезды

Тина Кароль. Фото: пресс-служба 1+1

Тина Кароль и Светлана Ходченкова выбрали одинаковые платья с открытой спиной (фото)

23 Ноября 2016, 10:01

Певица примерила платье с бахромой от бренда Walk of Shame 

Звезды

Светлана Ходченкова. Фото: Instagram

Ночнушка с кардиганом: Светлана Ходченкова "выгуляла" ультрамодный наряд (фото)

7 Ноября 2016, 16:00

33-летняя актриса выбрала для похода в ресторан платье в бельевом стиле

Звезды

Светлана Ходченкова. Фото: Instagram

Актриса Светлана Ходченкова вышла в свет в ночнушке (фото)

27 Октября 2016, 14:00

Актриса выбрала наряд в бельевом стиле

Звезды

Светлана Ходченкова Фото: Instagram

Светлана Ходченкова завела роман с другом своего экс-жениха

6 Сентября 2016, 13:00

Пока бизнесмен и актриса не появлялись вместе на публичных мероприятиях

Звезды

Светлана Ходченкова Фото: Instagram

Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в купальнике (фото)

12 Августа 2016, 16:30

Ходченкова показала, как принимает солнечные ванны

Звезды

<p>Светлана Ходченкова&nbsp;Фото: Instagram&nbsp;</p>

Светлана Ходченкова на надувном фламинго похвасталась лицом без косметики (фото)

27 Июля 2016, 13:43

Актриса отдыхает в Испании

Звезды

<p>Светлана Ходченкова&nbsp;Фото: Instagram</p>

Актриса Светлана Ходченкова на отдыхе сверкнула грудью в бикини (фото)

21 Июля 2016, 09:31

Актриса наслаждается летним отдыхом 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.