Актриса Светлана Ходченкова изумила фигурой в купальнике на Бали (фото)

На отдыхе Ходченкова продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру

Актриса Светлана Ходченкова порадовала поклонников на странице в Instagram ярким фото. 33-летняя актриса вместе с друзьями проводит зимние каникулы в теплых краях. Для отпуска Светлана выбрала остров Бали.

Ходченкова продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в раздельном купальнике. Актриса похвасталась плоским животиком в бикини.

"Светлана, какая у вас чудесная фигура", "Красотка классная фигура", "Очень красивая и сексуальная молодая женщина", "Безупречна внешне и еще талантливая", "Красотка, худышка и стройняшка", "Неподражаемая", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram