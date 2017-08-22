Актриса Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами третьей степени

Сегодня, 12:30

Своим несчастьем знаменитость поделилась с подписчиками в социальной сети

 

Юлия Пересильд. Фото: Instagram
Юлия Пересильд. Фото: Instagram

Актриса Юлия Пересильд оказалась в больнице с ожогами второй и третьей степени. Об этом актриса рассказала на своей странице в Instagram. Юлия пролила на себя кипяток.

"Не успела я обрадоваться, как в жизни все хорошо и здорово! Какие волшебные люди встречаются у меня на пути! Как пространство опустило меня на землю! Пролила на себя кипяток! Провела день в ожоговом центре. В общем, как любим. Сижу на обезболивании, каждые 3-4 часа добавляю. Ибо орать и плакать стыдно и не хочется детей пугать, а терпеть молча – сложно", – написала Пересильд.

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Фото: Instagram

Напомним, 27-летняя австралийская актриса Марго Робби приступила к съемкам в новом фильме Джози Рурка "Мария – королева Шотландии", в котором актриса исполнит роль британской королевы Елизаветы I. В сети уже появились первые снимки со съемочной площадки.
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Источник:

"Сегодня"

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