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Актрису Кэрри Фишер похоронят рядом с мамой http://www.segodnya.ua/img/article/7857/62_main.1483618287.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/62_tn.1483618287.jpg Звезды Сын Дэбби Рейнольдс и брат Керри Тодд Фишер лично выбирал место, где будут похоронены мать с сестрой

Актрису Кэрри Фишер похоронят рядом с мамой

Сегодня, 15:30

Сын Дэбби Рейнольдс и брат Керри Тодд Фишер лично выбирал место, где будут похоронены мать с сестрой

Дэбби Рейнольдс и Кэрри Фишер. Фото: AFP
Дэбби Рейнольдс и Кэрри Фишер. Фото: AFP

Голливудская актриса Кэрри Фишер и ее мать Дэбби Рейнольдс, которая пережила дочь лишь на полдня, будут похоронены вместе на одном из лос-анджелесских кладбищ Forest Lawn Memorial Park.

Как стало известно, прощальная церемония будет организована  5 января, лишь для самых близких людей актрис, родственников и некоторых друзей. После непродолжительного прощания их похоронят вместе. Сын Рейнольдс и брат Керри Тодд Фишер лично выбирал место, где будут похоронены мать с сестрой. Сперва он хотел похоронить их на кладбище "Hollywood Forever Cemetery", где похоронен Рудольф Валентино, или на кладбище "Westwood Village Memorial Park" Cemetery, где покоится Мерилин Монро, но остановил свой выбор на "Forest Lawn" из-за того, что там покоится Либраче, которого Дэбби очень любила и с которым они дружили, а в байопике 2013 года она даже сыграла его мать.    

"Тодд знает, что его мать будет в хорошей компании там, на этом кладбище покоятся много ее друзей" — рассказал инсайдер. Напомним, что о смерти актрисы, сыгравшей принцессу Лею в "Звездных войнах", стало известно 27 января. За четыре дня до этого она пережила сердечный приступ во время перелета с Лондона до Лос-Анджелеса. Не успев оправится от шока из-за смерти дочери, ушла на тот свет и ее мать. Последним желанием Дэбби было отправится к Кэрри.
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Источник:

Starslife

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