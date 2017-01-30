Актрисы из "Игры престолов" в элегантных нарядах появились на красной дорожке (фото)

В главной номинации – "Лучший актерский состав" на премии Гильдии киноактеров США победила картина "Скрытые фигуры"

В Лос-Анжелесе состоялась 23-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Церемонию вручения посетили Натали Портман, Николь Кидман, Эмма Стоун, Мерил Стрип, Эми Адамс, Райан Гослинг, Эштон Катчер и многие другие.

В главной номинации – "Лучший актерский состав" – победила картина "Скрытые фигуры" американского режиссера Теда Мелфи. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о первых женщинах-ученых NASA, афроамериканках, сыгравших важную роль в подготовке первого орбитального пилотируемого полета США.

На красной дорожке были замечены звезды сериала "Игра престолов". 20-летняя Софи Тернер выбрала для премии элегантное красное платье от Louis Vuitton, ее коллега и подруга – 19-летняя Мэйси Уильямс блистала в бледно-розовом наряде от Charlie Brear, дополнив образ сумочкой от Manolo Blahnik.

38-летняя Гвендолин Кристи остановила свой выбор на черном комбинезоне с поясом от Vivienne Westwood.