Актрисы сериала "Игра престолов" спели в караоке

Сегодня, 12:07

Софи Тернер и Мэйси Уильямс приняли участие в известном музыкальном шоу "Карпул-караоке"


В популярном музыкальном шоу "Карпул-караоке" спели не менее известные актрисы сериала "Игра престолов" Софи Тернер и Мэйси Уильямс. Новый выпуск отличается от предыдущих: это немного обновленная версия передачи. Теперь за рулем сами гости, которые исполняют любимые треки, после чего в Apple Music будет доступен плейлист шоу, – пишет GRAZIA.

Напомним, "Карпул-караоке" — это рубрика передачи The Late Late Show с Джеймсом Корденом. Ведущий приглашает к себе в машину знаменитостей, которые поют разные песни, пока тот катает их по Лос-Анджелесу. Несколько первых выпусков шоу сделали его "вирусным", а количество просмотров на Youtube било все рекорды. К примеру, "Карпул-караоке" с участием Адель посмотрели 42 миллиона человек за 5 дней.
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