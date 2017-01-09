Альбина Джанабаева блеснула грудью в жакете на голое тело (фото)
Певица сделала пикантное селфи в гримерной комнате
Певица Альбина Джанабаева удивила поклонников на странице в Instagram смелым образом. Экс-"ВИА Гра" сделала пикантное селфи в гримерной комнате.
Альбина приняла участие в творческом вечере Константина Меладзе, который на днях прошел в Сочи в рамках фестиваля, организованном продюсерским центром Григория Лепса.
Джанабаева надела жакет на голое тело, засветив обнаженную грудь.
Фото: Instagram
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