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Альбина Джанабаева блеснула грудью в жакете на голое тело (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/23_main.1483982146.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/23_tn.1483982146.jpg Звезды Певица сделала пикантное селфи в гримерной комнате

Альбина Джанабаева блеснула грудью в жакете на голое тело (фото)

Сегодня, 10:01

Певица сделала пикантное селфи в гримерной комнате

Альбина Джанабаева и Надежда Мейхер. Фото: Instagram
Альбина Джанабаева и Надежда Мейхер. Фото: Instagram

Певица Альбина Джанабаева удивила поклонников на странице в Instagram смелым образом. Экс-"ВИА Гра" сделала пикантное селфи в гримерной комнате.

Альбина приняла участие в творческом вечере Константина Меладзе, который на днях прошел в Сочи в рамках фестиваля, организованном продюсерским центром Григория Лепса.

Джанабаева надела жакет на голое тело, засветив обнаженную грудь. 

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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