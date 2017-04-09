Алек Болдуин раскритиковал в мемуарах своих голливудских коллег

Вчера, 02:27

Болдуин подверг критике военную драму "Перл Харбор", в которой сыграл роль подполковника Джеймса Дулитла

Алек Болдуин. Фото: AFP
Алек Болдуин. Фото: AFP

В США изданы мемуары популярного голливудского актера Алека Болдуина, которые автор озаглавил "Тем не менее". Как сообщает издание The Wrap, в своем монументальном труде Болдуин не только поведал о своей жизни и карьере в кино, но и обрушился с критикой на некоторых своих коллег.

В частности, он так и не простил Харрисону Форду, что последний перехватил у него роль аналитика ЦРУ Джека Райана, которую Болдуин сыграл в картине "Охота за "Красным октябрем". По утверждению Болдуина, Форд знал о том, что студия Paramount еще ведет переговоры с ним по поводу участия в продолжении под названием "Игры патриотов", но все же забрал роль себе. "Форд в жизни маленький человечек, невысокий, тощий и жилистый. Его мягкий голос всегда звучит как будто бы из-за двери", – написал Болдуин.

Также Болдуин раскритиковал военную драму "Перл Харбор", в которой сыграл роль подполковника Джеймса Дулитла. По его словам, "фильм был невероятно затянут". Что же касается исполнителя главной роли Бена Аффлека, то Болдуин назвал его в мемуарах "принцем".

Досталось и одному из самых влиятельных голливудских продюсеров Джеффри Катценбергу. Болдуин припомнил, что во время съемок в комедии "Привычка жениться", Катценберг сказал ему, что его роль "мог бы сыграть и охранник, стоящий у ворот студии".
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Источник:

kinonews.ru

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