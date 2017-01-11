Александр Буйнов встал на защиту Аллы Пугачевой: "Она может и должна выходить на сцену всю жизнь"

После того, как на сайте change.org появилось открытое письмо, адресованное генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой убрать из следующего новогоднего эфира Аллу Пугачеву, многие звезды встали на защиту певицы. На петицию уже отреагировали 115 тысяч пользователей.

Автор петиции раскритиковал эфир российского канала (31 декабря) и попросил улучшить качество новогоднего контента в следующем году.

Аллу Пугачеву поддержали Игорь Николаев, Николай Басков, Филипп Киркоров. Не остался в стороне и Александр Буйнов, который много лет дружит с Пугачевой.

"Нарочно выбрал фотку без фильтров с моей Днюхи. Для злопыхателей. Актриса с такими данными, с такими мозгами, такой харизмой, может (и должна!) выходить на сцену ВСЮ ЖИЗНЬ! Или, по крайней мере, сколько пожелает. Петиция, кляуза, донос, для меня синонимы, словесный понос, а подписывать подобное, а давайте вот так сразу подпишем "просьбу трудящихся о расстреле всех не полюбившихся артистов, соседей, свекровей, тещ". Не уступает дорогу молодым?! Так залезьте, запрыгните кто-нибудь на ее пьедестал! А не получается, не можется? Работать надо над собой, учиться, и через всю жизнь, через пот и кровь, через неудачи и падения забраться на вершину, имя которой Алла Пугачева, и тихо так спросить – а можно я рядышком немного постою? Я за Пугачеву! Мы за Пугачеву!", – написал Буйнов в Instagram.