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Алена Мозговая впервые показала фигуру в купальнике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7823/93_main.1482488864.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/93_tn.1482488864.jpg Звезды Экс-жена Александра Пономарева наслаждается отдыхом в Египте

Алена Мозговая впервые показала фигуру в купальнике (фото)

Сегодня, 13:00

Экс-жена Александра Пономарева наслаждается отдыхом в Египте

Алена Мозговая. Фото: Facebook
Алена Мозговая. Фото: Facebook

Продюсер Алена Мозговая на странице в Facebook поделилась редким фото. Сейчас мама трех дочек с мужем – певцом Владимиром Ткаченко наслаждается жарким отдыхом в Египте.

Экс-жена Александра Пономарева без стеснения похвасталась фигурой в слитном черном купальнике и показала младшую дочь Соломию.

"Никогда не размещала фото в купальниках, но, знаю тысячи красивых женщин, которые стесняются своего тела, потому что оно не такое, как на обложках журналов и экранов телевизоров. Да, у меня размер L, так, не модельный размер, но кто сказал, что мы девушки L/XL хуже", – подписала кадр 42-летняя Елена.

В Египте Владимир Ткаченко также снимает клип.

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Фото: Facebook

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Фото: Facebook
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Источник:

"Сегодня"

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