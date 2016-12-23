Алена Мозговая впервые показала фигуру в купальнике (фото)
Экс-жена Александра Пономарева наслаждается отдыхом в Египте
Продюсер Алена Мозговая на странице в Facebook поделилась редким фото. Сейчас мама трех дочек с мужем – певцом Владимиром Ткаченко наслаждается жарким отдыхом в Египте.
Экс-жена Александра Пономарева без стеснения похвасталась фигурой в слитном черном купальнике и показала младшую дочь Соломию.
"Никогда не размещала фото в купальниках, но, знаю тысячи красивых женщин, которые стесняются своего тела, потому что оно не такое, как на обложках журналов и экранов телевизоров. Да, у меня размер L, так, не модельный размер, но кто сказал, что мы девушки L/XL хуже", – подписала кадр 42-летняя Елена.
В Египте Владимир Ткаченко также снимает клип.
Фото: Facebook
Фото: Facebook
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