Алена Мозговая впервые показала фигуру в купальнике (фото)

Продюсер Алена Мозговая на странице в Facebook поделилась редким фото. Сейчас мама трех дочек с мужем – певцом Владимиром Ткаченко наслаждается жарким отдыхом в Египте.

Экс-жена Александра Пономарева без стеснения похвасталась фигурой в слитном черном купальнике и показала младшую дочь Соломию.

"Никогда не размещала фото в купальниках, но, знаю тысячи красивых женщин, которые стесняются своего тела, потому что оно не такое, как на обложках журналов и экранов телевизоров. Да, у меня размер L, так, не модельный размер, но кто сказал, что мы девушки L/XL хуже", – подписала кадр 42-летняя Елена.

В Египте Владимир Ткаченко также снимает клип.

Фото: Facebook

Фото: Facebook