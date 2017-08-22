Алена Шоптенко похвасталась ярким платьем за 20 тысяч гривен

Сегодня, 09:31

Известный хореограф показала модную обновку от украинского этно-бренда

Алена Шоптенко. Фото: Instagram
Алена Шоптенко. Фото: Instagram

Известный хореограф Алена Шоптенко продемонстрировала яркий образ на странице в Instagram.

Танцовщица похвасталась модной обновкой от украинского этно-бренда Varenyky Fashion.

Чемпионка мира по бальным танцам примерила красный наряд с орнаментом и ажурной вышивкой.

Платье с поясом за 20 тысяч гривен Шоптенко дополнила шляпкой и модной обувью.

"Судя по прогнозу погоды можно прятать майки и доставать зонты. Радует только то, что ближайшую неделю я проведу в зале", – подписала кадр звезда.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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