Алена Шоптенко похвасталась ярким платьем за 20 тысяч гривен

Известный хореограф Алена Шоптенко продемонстрировала яркий образ на странице в Instagram.

Танцовщица похвасталась модной обновкой от украинского этно-бренда Varenyky Fashion.

Чемпионка мира по бальным танцам примерила красный наряд с орнаментом и ажурной вышивкой.

Платье с поясом за 20 тысяч гривен Шоптенко дополнила шляпкой и модной обувью.

"Судя по прогнозу погоды можно прятать майки и доставать зонты. Радует только то, что ближайшую неделю я проведу в зале", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram