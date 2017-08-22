Алена Шоптенко похвасталась ярким платьем за 20 тысяч гривен
Известный хореограф показала модную обновку от украинского этно-бренда
Известный хореограф Алена Шоптенко продемонстрировала яркий образ на странице в Instagram.
Танцовщица похвасталась модной обновкой от украинского этно-бренда Varenyky Fashion.
Чемпионка мира по бальным танцам примерила красный наряд с орнаментом и ажурной вышивкой.
Платье с поясом за 20 тысяч гривен Шоптенко дополнила шляпкой и модной обувью.
"Судя по прогнозу погоды можно прятать майки и доставать зонты. Радует только то, что ближайшую неделю я проведу в зале", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
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