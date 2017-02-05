Алина Гросу похвасталась формами в бикини на отдыхе в Мексике (фото)

В отпуске в теплых краях певица показала стройную фигуру и раскрыла свой вес

Певица Алина Гросу порадовала поклонников на странице в Instagram снимками с отпуска в теплых краях. 21-летняя исполнительница проводит зимние каникулы в жаркой Мексике.

На отдыхе Алина продемонстрировала стройную фигуру в разнообразных купальниках. На одном из снимков Гросу позирует в голубом бикини у бассейна.

В комментариях под фото артистка призналась, что при росте 169 см весит 50-52 кг в зависимости от "времени года и образа жизни".

"Мексика невероятно вдохновляет. Продолжаю писать тексты. И уже уверена, что новый альбом будет таким же острым, как чили", – подписала один из кадров звезда.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram