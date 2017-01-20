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Алина Гросу похвасталась поклонникам тонкой талией в поезде http://www.segodnya.ua/img/article/7899/46_main.1484845255.png http://www.segodnya.ua/img/article/7899/46_tn.1484845255.png Звезды Поклонники быстро отреагировали на снимок певицы и засыпали ее комплиментами

Алина Гросу похвасталась поклонникам тонкой талией в поезде

Сегодня, 04:23

Поклонники быстро отреагировали на снимок певицы и засыпали ее комплиментами

Гросу похвасталась снимком с поезда. Фото: instagram.com/alina_grosu
Гросу похвасталась снимком с поезда. Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу умеет будоражить поклонников своим внешним видом. В Instagram она поделилась снимком с поезда.

"Мы с моим котиком совсем не любим летать! поэтому он так дерзко как бы говорит самолетам "Нет!" А также извиняется перед вами за нецензурный жест", – подписала снимок Гросу.

Ради эффектного фото Алина оголила живот, подняв к груди водолазку и выбрала удачную позу, чтобы выгодно продемонстрировать тонкую талию.

Поклонники быстро отреагировали на снимок Гросу и засыпали ее комплиментами: "Какая милота", "Какая красивая".

Тем временем фото всего за несколько часов собрало более четырех тысяч лайков.

Ранее 18-летняя дочь Майкла Джексона снялась в рекламе Chanel.
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Источник:

"Сегодня"

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