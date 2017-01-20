Алина Гросу похвасталась поклонникам тонкой талией в поезде
Поклонники быстро отреагировали на снимок певицы и засыпали ее комплиментами
Украинская певица Алина Гросу умеет будоражить поклонников своим внешним видом. В Instagram она поделилась снимком с поезда.
"Мы с моим котиком совсем не любим летать! поэтому он так дерзко как бы говорит самолетам "Нет!" А также извиняется перед вами за нецензурный жест", – подписала снимок Гросу.
Ради эффектного фото Алина оголила живот, подняв к груди водолазку и выбрала удачную позу, чтобы выгодно продемонстрировать тонкую талию.
Поклонники быстро отреагировали на снимок Гросу и засыпали ее комплиментами: "Какая милота", "Какая красивая".
Тем временем фото всего за несколько часов собрало более четырех тысяч лайков.
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