Алисия Викандер полностью обнажилась в трейлере фильма "Тюльпанная лихорадка"

28-летняя шведская актриса и возлюбленная Майкла Фассбендера снялась в постельной сцене

В сети появился трейлер фильма Джастина Чадвика "Тюльпанная лихорадка" с Алисией Викандер в главной роли. Видео получилось очень откровенным.

28-летняя шведская актриса, обладательница "Оскара" и возлюбленная Майкла Фассбендера снялась в постельной сцене. Викандер предстала полностью обнаженной.

Помимо Викандер в трейлере можно увидеть Кристофа Вальца, звезд фильма "Валериан и город тысячи планет" Дэйна ДеХаана и Кару Делевинь.

В основе ленты лежит одноименный роман британской писательницы Деборы Моггак об Амстердаме 17 века. По сюжету, молодую девушку Софию (Викандер) вынуждают выйти замуж за богатого торговца тюльпанами Корнелиуса (Вальц). Однажды предприниматель приглашает художника (ДеХаана), чтобы тот нарисовал семейный портрет. Эта встреча меняет судьбу всех героев картины.

Напомним, Алисия Викандер и Майкл Фассбендер готовятся к свадьбе.