Алла Костромичева и Селена Гомес появились на публике в одинаковых нарядах от Dolce & Gabbana

Сегодня, 09:31

Стоимость яркого наряда с вышивкой составляет 15 тысяч долларов

Алла Костромичева. Фото: Instagram
Алла Костромичева. Фото: Instagram

Певица Селена Гомес и украинская топ-модель Алла Костромичева были замечены в одинаковых нарядах с V-образным вырезом и оборками от Dolce & Gabbana.

Шелковое платье-футляр, украшенное цветками из пайеток, Алла выбрала для вечеринки Tropico Italiano, которая неделю назад прошла в столичном бутике.

Певица Селена Гомес позировала в творении Доменико Дольче и Стефано Габбана во время фотосессии для американского Vogue (апрель 2017).

Свой яркий образ Гомес дополнила серьгами-кольцами и прической с эффектом мокрых волос.

Стоимость наряда составляет 15 тысяч долларов (около 400 тысяч гривен).

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Фото: Vogue

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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