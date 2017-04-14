Алла Костромичева и Селена Гомес появились на публике в одинаковых нарядах от Dolce & Gabbana
Стоимость яркого наряда с вышивкой составляет 15 тысяч долларов
Певица Селена Гомес и украинская топ-модель Алла Костромичева были замечены в одинаковых нарядах с V-образным вырезом и оборками от Dolce & Gabbana.
Шелковое платье-футляр, украшенное цветками из пайеток, Алла выбрала для вечеринки Tropico Italiano, которая неделю назад прошла в столичном бутике.
Певица Селена Гомес позировала в творении Доменико Дольче и Стефано Габбана во время фотосессии для американского Vogue (апрель 2017).
Свой яркий образ Гомес дополнила серьгами-кольцами и прической с эффектом мокрых волос.
Стоимость наряда составляет 15 тысяч долларов (около 400 тысяч гривен).
Фото: Vogue
Вы сейчас просматриваете новость "Алла Костромичева и Селена Гомес появились на публике в одинаковых нарядах от Dolce & Gabbana". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии