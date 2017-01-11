Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Скандал с Аллой Пугачевой довел Анастасию Волочкову до слез http://www.segodnya.ua/img/article/7871/96_main.1484131509.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/96_tn.1484131509.jpg Звезды По словам балерины, она не понимает, почему Аллу Борисовну хотят исключить из эфиров

Скандал с Аллой Пугачевой довел Анастасию Волочкову до слез

Сегодня, 14:30

По словам балерины, она не понимает, почему Аллу Борисовну хотят исключить из эфиров

Анастасия Волочкова. Фото: Instagram
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

После того, как на сайте change.org появилось открытое письмо, адресованное генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой убрать из следующего новогоднего эфира Аллу Пугачеву, многие звезды встали на защиту певицы.  На петицию уже отреагировали 116 тысяч пользователей.

Анастасия Волочкова, которая сейчас проводит отпуск на Мальдивах, как и многие звезды, заступилась за Пугачеву. По словам балерины, она не понимает, почему Аллу Борисовну хотят исключить из эфиров. Неприятная новость довела Волочкову до слез.

"Узнала, что против Аллы Борисовны пишут всякие глупости. Люди, научитесь любить, а не завидовать, в конце концов. Я люблю вас, Алла Борисовна и всегда поддержу и буду рядом, если надо. Это человек легенда. И хватит глумиться. Занимайтесь делом хоть каким-либо, кроме осуждения тех, кто является лицом России! Нет пророка в своем отечестве. Я не знаю. Обидно до слез", – поделилась танцовщица в Instagram.

Напомним, автор петиции раскритиковал эфир российского канала (31 декабря) и попросил улучшить качество новогоднего контента в следующем году.
письмо, отпуск, Пугачева, Волочкова, Анастасия Волочкова, Алла Пугачева, танцовщица, instagram

Вы сейчас просматриваете новость "Скандал с Аллой Пугачевой довел Анастасию Волочкову до слез". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Балерина наслаждается отдыхом на Мальдивах. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова в крохотном бикини устроила пикантную фотосессию на Мальдивах

Вчера, 10:09

Блондинка исполнила свой фирменный шпагат и отключила все комментарии под снимками из-за критики

Звезды

Балерина отдыхает на Мальдивах. Фото: instagram.com/volochkova_art

"Трусы бы хоть поправила": Анастасию Волочкову в крохотном бикини жестко раскритиковали

8 Января, 12:13

Но нашлись и те поклонники, кто заступился за балерину, назвав ее фигуру отличной

Звезды

Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

Просторная вилла и новое бикини: Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах

6 Января, 12:00

Балерина на странице в  Instagram поделилась живописными фото

Звезды

Балерина поздравила всех с наступающим Новым годом. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова засветила трусы во время купания в ледяной бочке

31 Декабря 2016, 16:23

Ролик с балериной всего за час собрал более 110 тысяч просмотров

Звезды

Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

Анастасия Волочкова в мини-бикини устроила фотосессию в спа-салоне

23 Декабря 2016, 15:00

Волочкова показала, как восстанавливает силы

Звезды

Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Ответ Волочковой: Регина Тодоренко села на шпагат верхом на слоне (фото)

8 Декабря 2016, 16:30

Звезда "Орел и решка" продемонстрировала свою гибкость

Звезды

Светлана Лобода. Фото: Instagram

Светлана Лобода в комбинезоне похвасталась фирменной растяжкой (фото)

8 Декабря 2016, 14:00

Певица показала, как поддерживает отличную форму

Звезды

Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

Анастасия Волочкова решила посоревноваться с голой Региной Тодоренко (фото)

5 Декабря 2016, 14:30

Звезда "Орла и Решки" полностью разделась для обложки своего сольного альбома 

Звезды

Волочкова любит внимание. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова с топором закаляется в ледяной воде

1 Декабря 2016, 13:09

Поклонники не оценили метод балерины и жестко раскритиковали ее в комментариях

Звезды

Волочкова любит эпатировать поклонников. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова полностью разделась ради купания в бочке посреди двора

21 Ноября 2016, 13:39

При этом поклонники балерины по-разному отреагировали на такие действия

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.