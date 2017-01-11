Скандал с Аллой Пугачевой довел Анастасию Волочкову до слез

По словам балерины, она не понимает, почему Аллу Борисовну хотят исключить из эфиров

После того, как на сайте change.org появилось открытое письмо, адресованное генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой убрать из следующего новогоднего эфира Аллу Пугачеву, многие звезды встали на защиту певицы. На петицию уже отреагировали 116 тысяч пользователей.

Анастасия Волочкова, которая сейчас проводит отпуск на Мальдивах, как и многие звезды, заступилась за Пугачеву. По словам балерины, она не понимает, почему Аллу Борисовну хотят исключить из эфиров. Неприятная новость довела Волочкову до слез.

"Узнала, что против Аллы Борисовны пишут всякие глупости. Люди, научитесь любить, а не завидовать, в конце концов. Я люблю вас, Алла Борисовна и всегда поддержу и буду рядом, если надо. Это человек легенда. И хватит глумиться. Занимайтесь делом хоть каким-либо, кроме осуждения тех, кто является лицом России! Нет пророка в своем отечестве. Я не знаю. Обидно до слез", – поделилась танцовщица в Instagram.

Напомним, автор петиции раскритиковал эфир российского канала (31 декабря) и попросил улучшить качество новогоднего контента в следующем году.