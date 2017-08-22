Алла Пугачева и Лайма Вайкуле не поделили Раймонда Паулса

Вчера, 16:30

Галкин порадовал поклонников на странице в Instagram забавным видео

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле побывали на спектакле Раймонда Паулса. Кадр из видео
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле побывали на спектакле Раймонда Паулса. Кадр из видео

Ведущий и юморист Максим Галкин порадовал поклонников на странице в Instagram забавным видео. Героинями ролика  стали Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Артистки в шутливой форме "делят" композитора Раймонда Паулса.

"Это мой композитор!" – говорит Пугачева и садится на клавиши пианино. Вайкуле ей перечит: "Это мой композитор!", отталкивает Примадонну и тоже присаживается на инструмент.

В Юрмале певицы побывали на музыкальном спектакле Раймонда Паулса на стихи Аустры Скуини.

В самом конце ролика Алла Борисовна играет на пианино.

"Дамысдюн. Не поделили гения. Побывали на замечательном музыкальном спектакле Раймонда Паулса на стихи Аустры Скуини. Это было прекрасно", – написал шоумен.

Напомним,  Алла Пугачева преподнесла своему внуку Никите Преснякову квартиру в качестве свадебного подарка.
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Источник:

"Сегодня"

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