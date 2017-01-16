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Американские звезды против Трампа: в Нью-Йорке пройдет акция протеста за день до инаугурации президента США http://www.segodnya.ua/img/article/7886/71_main.1484572112.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/71_tn.1484572112.jpg Звезды Масштабное мероприятие должно состояться в четверг, 19 января, рядом с гостиницей Trump International Hotel на Манхэттене

Американские звезды против Трампа: в Нью-Йорке пройдет акция протеста за день до инаугурации президента США

Сегодня, 15:09

Масштабное мероприятие должно состояться в четверг, 19 января, рядом с гостиницей Trump International Hotel на Манхэттене

Церемония инаугурации 45-го президента США состоится 20 января. Фото: AFP
Церемония инаугурации 45-го президента США состоится 20 января. Фото: AFP

Американские актеры Алек Болдуин, Марк Руффало и Рози Перес, режиссер Майкл Мур, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выйдут на акцию протеста за день до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.

По данным издания, масштабное мероприятие должно состояться в четверг, 19 января, рядом с гостиницей Trump International Hotel на Манхэттене в Нью-Йорке. Она принадлежит будущему президенту, к тому же сейчас Трамп проживает недалеко от Трамп-тауэр.

По словам Руффало, участники акции планируют защищать дорогие для себя ценности. Они также намерены показать Вашингтону, что будут бороться против дискриминационной и губительной политики.

Ранее Болдуин пародировал Трампа в шоу Saturday Night Live. А Руффало во время предвыборной гонки поддерживал Берни Сандерса.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон, Шер и Кэтти Перри пройдутся с Маршем женщин после инаугурации Трампа.

Позже Мадонна показала интимное место и призвала к маршу против Трампа.
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