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Американский актер "потроллил" Трампа на ломаном русском http://www.segodnya.ua/img/article/7861/81_main.1483790536.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/81_tn.1483790536.jpg Звезды Алек Болдуин сфотографировался в бейсболке с надписью "Сделать америки здорово снова"

Американский актер "потроллил" Трампа на ломаном русском

Сегодня, 13:58

Алек Болдуин сфотографировался в бейсболке с надписью "Сделать америки здорово снова"

Алек Болдуин. Фото: Соцсети
Алек Болдуин. Фото: Соцсети

Известный американский актер Алек Болдуин разместил с своем Instagram фото в бейсболке с лозунгом избранного президента США Дональда Трампа на ломаном русском языке.

"Сделать америки здорово снова", – гласила надпись, когда лозунг Трампа "Make America great again" переводится как "Сделать Америку вновь великой".

Напомним, Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Также они часто переписываются с президентом в Twitter, где у них вспыхивают нешуточные дискуссии.
США, актер, трамп, болдуин, twitter, Алек Болдуин, instagram

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Источник:

"Сегодня"

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