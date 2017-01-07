Американский актер "потроллил" Трампа на ломаном русском

Алек Болдуин сфотографировался в бейсболке с надписью "Сделать америки здорово снова"

Известный американский актер Алек Болдуин разместил с своем Instagram фото в бейсболке с лозунгом избранного президента США Дональда Трампа на ломаном русском языке.

"Сделать америки здорово снова", – гласила надпись, когда лозунг Трампа "Make America great again" переводится как "Сделать Америку вновь великой".

Фото опубликовано Alec Baldwin (@iamabfalecbaldwin) Янв 6 2017 в 8:26 PST

Напомним, Болдуин играет роль Трампа в пародийном скетче передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Также они часто переписываются с президентом в Twitter, где у них вспыхивают нешуточные дискуссии.