Американский музыкант потерял зрение из-за солнечного затмения

Сегодня, 13:19

После инцидента рэпер Joey Badass отметил три концерта

Joey Badass. Фото: Twitter
Joey Badass. Фото: Twitter

На этой неделе в понедельник, 21 августа, весь мир наблюдал за очередным солнечным затмением. Наиболее отчетливо увидеть это природное явление смогли жители США. Американцы наблюдали за происходящим через специальные очки, но рэпер Joey Badass решил, что может обойтись и без них, – передает GRAZIA.

В Twitter музыкант признался, что пойдет по пути предков и будет смотреть на затмение в чистом виде, не прибегая к использованию очков. Он заверил, что это никак не повлияет на зрение. Однако уже на следующий день стало известно об отмене трех ближайших концертных шоу исполнителя.

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Joey Badass сам сообщил об этом в Сети, сославшись на "непредвиденные обстоятельства". Не успели пользователи Сети потеряться в догадках, как рэпер опубликовал собственный снимок в очках, заметив в подписи, что теперь будет носить такие очки в дневное время по рекомендации доктора. Блогеры уверены, что затмение не прошло бесследно для самонадеянного музыканта и теперь на время он лишился зрения.

Ранее сообщалось, как выглядит солнечное затмение из-за руля автомобиля.
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