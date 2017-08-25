Анастасии Приходько присвоили звание заслуженной артистки Украины

Сегодня, 11:38

Приходько занимается не только творчеством – со своей семьей всеми силами поддерживают военных

Анастасия Приходько. Фото: Facebook
Анастасия Приходько. Фото: Facebook

Певица Анастасия Приходько получила звание заслуженной артистки Украины.

Об этом сообщается на сайте президента Украины Петра Порошенко. Народный депутат Андрей Лозовой поздравил артистку на странице в Facebook.

В одном из интервью певица призналась, что сейчас она решила для себя писать украинскую музыку. "Это мое отношение к Украине. Я решила для себя, что хочу писать украинскую музыку, украинские тексты. И я стараюсь измениться, поддерживать украинскую культуру и язык", – объясняет певица.

Сейчас Приходько занимается не только творчеством – со своей семьей всеми силами поддерживают военных, но об этом она рассказывать не любит. 
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"Сегодня"

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