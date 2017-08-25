Анастасии Приходько присвоили звание заслуженной артистки Украины

Приходько занимается не только творчеством – со своей семьей всеми силами поддерживают военных

Певица Анастасия Приходько получила звание заслуженной артистки Украины.

Об этом сообщается на сайте президента Украины Петра Порошенко. Народный депутат Андрей Лозовой поздравил артистку на странице в Facebook.

В одном из интервью певица призналась, что сейчас она решила для себя писать украинскую музыку. "Это мое отношение к Украине. Я решила для себя, что хочу писать украинскую музыку, украинские тексты. И я стараюсь измениться, поддерживать украинскую культуру и язык", – объясняет певица.

Сейчас Приходько занимается не только творчеством – со своей семьей всеми силами поддерживают военных, но об этом она рассказывать не любит.