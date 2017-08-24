Анастасия Волочкова сменила стилиста и преобразилась

Сегодня, 11:30

41-летняя танцовщица предстала в элегантном черном платье с пышной юбкой

Анастасия Волочкова. Фото: Instagram
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

Балерина Анастасия Волочкова удивила поклонников на странице в Instagram непривычным образом.  Благодаря удачному наряду Волочкова преобразилась.

41-летняя танцовщица предстала в элегантном черном платье с пышной юбкой, выгодно подчеркнувшем ее формы.

"Мой домашний театр – прекрасное место для встречи гостей", – подписала кадр Анастасия.

Подписчики похвалили балерину за выбор платья: "Впервые вижу стиль и вкус в одежде у Волочковой. Так держать", Наконец-то шикарное фото", "В первый раз вижу подходящее платье", "Платье классное. Убирайте пошлятину", "Вот сейчас выглядишь чудесно, не то, что в тряпочках", "Наконец-то нормальная, красивая фотография", "Это совсем другое кино! Прекрасный элегантный образ", "Наконец-то в платье и приличных туфлях", – комментируют пользователи.

1_2951

Фото: Instagram   
фото, Волочкова, платья, балерина, Анастасия Волочкова, образ

Вы сейчас просматриваете новость "Анастасия Волочкова сменила стилиста и преобразилась". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Фото: Instagram

Волочкова шокировала фотографией в шубе на голое тело

12 Августа, 10:43

Не все поклонники балерины оценили снимок в соцсети 

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

Волочкова показала свой "лучший шпагат" на яхте

5 Августа, 15:28

На фото Анастасия традиционно позирует в крошечном ярком бикини

Звезды

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Волочкова засветила грудь в мокрой майке и нарвалась на критику

31 Июля, 05:24

Звезда балета опубликовала снимок, на котором она в мокрой майке сидит в странной позе на траве

Звезды

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Волочкову в Крыму жестко раскритиковали за неумелое использование фотошопа

24 Июля, 15:23

Подписчики принялись обсуждать не только фигуру балерины, но и искривленную линию горизонта

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования