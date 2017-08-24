Анастасия Волочкова сменила стилиста и преобразилась

Балерина Анастасия Волочкова удивила поклонников на странице в Instagram непривычным образом. Благодаря удачному наряду Волочкова преобразилась.

41-летняя танцовщица предстала в элегантном черном платье с пышной юбкой, выгодно подчеркнувшем ее формы.

"Мой домашний театр – прекрасное место для встречи гостей", – подписала кадр Анастасия.

Подписчики похвалили балерину за выбор платья: "Впервые вижу стиль и вкус в одежде у Волочковой. Так держать", Наконец-то шикарное фото", "В первый раз вижу подходящее платье", "Платье классное. Убирайте пошлятину", "Вот сейчас выглядишь чудесно, не то, что в тряпочках", "Наконец-то нормальная, красивая фотография", "Это совсем другое кино! Прекрасный элегантный образ", "Наконец-то в платье и приличных туфлях", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram