Анастасия Волочкова в крохотном бикини устроила пикантную фотосессию на Мальдивах (фото)

Балерина Анастасия Волочкова умеет удивлять своих поклонников. Особенно эффектно у нее это получается во время морских путешествий, где она устраивает пикантные фотосессии.

Снимками она традиционно делится в Instagram.

"Морские прогулки я просто обожаю! А здесь на Мальдивах мне их устраивают каждый день. Я так радуюсь вниманию и доброте! А еще, я радуюсь краскам жизни и природы этого райского места!" – подписала она снимок, на котором делает свой фирменный шпагат на лодке.

"Морская прогулка на мальдивской лодке Дони стала традицией", – отмечает Волочкова. Традицией стал и ее шпагат в крошечном бикини.

Кроме своего "фирменного трюка", Анастасия прошлась по берегу и устроила пикантную фотосессию на фоне завораживающих красок океана.

"Я плаваю много часов в день. И прелесть в том, что при почти полной заполняемости острова, на пляже-ни души! Все наверно, у бассейна или на виллах, а мне любимую купель заменяет океан. А там за океаном, скорее всего, снега и мороз", – написала она под снимком, на котором позирует в океане топлесс, прикрывая грудь руками.

Примечательно, что за свой откровенный шпагат в крошечных трусах и за снимки в микроскопичном купальнике Волочкову часто критикуют подписчики. Видимо именно из-за этого она и отключила все комментарии под последними снимками с отдыха.

Paradise place! @coco_resorts Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 9 2017 в 8:53 PST

Ранее Анастасию Волочкову в крохотном бикини жестко раскритиковали за сэлфи перед зеркалом.