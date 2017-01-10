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Анастасия Волочкова в крохотном бикини устроила пикантную фотосессию на Мальдивах (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/53_main.1483990907.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/53_tn.1483990907.jpg Звезды Блондинка исполнила свой фирменный шпагат и отключила все комментарии под снимками из-за критики

Анастасия Волочкова в крохотном бикини устроила пикантную фотосессию на Мальдивах (фото)

Сегодня, 10:09

Блондинка исполнила свой фирменный шпагат и отключила все комментарии под снимками из-за критики

Балерина наслаждается отдыхом на Мальдивах. Фото: instagram.com/volochkova_art
Балерина наслаждается отдыхом на Мальдивах. Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова умеет удивлять своих поклонников. Особенно эффектно у нее это получается во время морских путешествий, где она устраивает пикантные фотосессии.

Снимками она традиционно делится в Instagram.

"Морские прогулки я просто обожаю! А здесь на Мальдивах мне их устраивают каждый день. Я так радуюсь вниманию и доброте! А еще, я радуюсь краскам жизни и природы этого райского места!" – подписала она снимок, на котором делает свой фирменный шпагат на лодке.

"Морская прогулка на мальдивской лодке Дони стала традицией", – отмечает Волочкова. Традицией стал и ее шпагат в крошечном бикини.

Кроме своего "фирменного трюка", Анастасия прошлась по берегу и устроила пикантную фотосессию на фоне завораживающих красок океана.

"Я плаваю много часов в день. И прелесть в том, что при почти полной заполняемости острова, на пляже-ни души! Все наверно, у бассейна или на виллах, а мне любимую купель заменяет океан. А там за океаном, скорее всего, снега и мороз", – написала она под снимком, на котором позирует в океане топлесс, прикрывая грудь руками.

Примечательно, что за свой откровенный шпагат в крошечных трусах и за снимки в микроскопичном купальнике Волочкову часто критикуют подписчики. Видимо именно из-за этого она и отключила все комментарии под последними снимками с отдыха.

Maldivian breeze.Дорогие мои, любимые подписчики. Я всегда с вами. Всей душой. Вы так много пишите в Директ такие добрые слова, я не успеваю всем ответить. Посланий так много, что нужно несколько дней сутками из разбирать. Со временем это произойдёт, но иногда мне нужно заниматься, выступать, записывать новые песни, даже здесь на отдыхе я не забываю о занятиях спортом и не ленюсь! Всегда быть в тонусе – мое кредо. Я счастлива быть с вами, писать вам, какое гениальное дело – создать социальные сети. Мы можем быть на огромном расстоянии друг от друга и быть близко. Каждого из вас знаю, люблю и ценю. Будьте счастливыми и удачными! И будьте всегда в форме! @coco_resorts #volochkova #maldives #love #look #волочкова #followme #ballerina #балерина #мальдивы #отдых #море #солнце #радость #я #ветер #любовь

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Paradise place! @coco_resorts

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее Анастасию Волочкову в крохотном бикини жестко раскритиковали за сэлфи перед зеркалом.
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Источник:

"Сегодня"

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