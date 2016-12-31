Анастасия Волочкова засветила трусы во время купания в ледяной бочке (видео)
Ролик с балериной всего за час собрал более 110 тысяч просмотров
Балерина Анастасия Волочкова любит эпатировать публику и часто публикует в соцестях пикантные снимки и видеоролики.
Знаменитая блондинка любит бани и часто позирует обнаженная, прикрываясь веником. Но недавним увлечением балерины стала бочка с ледяной водой.
В Instagram Волочкова опубликовала видеоролик, где показывает, как бесстрашно забирается в бочку с очень холодной водой, которая была покрыла льдом.
Пока Анастасия пыталась залезть в бочку, то засветила трусы и почти показала грудь.
"Во льдах", – подписала она ролик и собрала за него всего за час более 110 тысяч просмотров.
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