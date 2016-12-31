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Анастасия Волочкова засветила трусы во время купания в ледяной бочке (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/55_main.1483194071.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/55_tn.1483194071.jpg Звезды Ролик с балериной всего за час собрал более 110 тысяч просмотров

Анастасия Волочкова засветила трусы во время купания в ледяной бочке (видео)

Сегодня, 16:23

Ролик с балериной всего за час собрал более 110 тысяч просмотров

Балерина поздравила всех с наступающим Новым годом. Фото: instagram.com/volochkova_art
Балерина поздравила всех с наступающим Новым годом. Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова любит эпатировать публику и часто публикует в соцестях пикантные снимки и видеоролики.

Знаменитая блондинка любит бани и часто позирует обнаженная, прикрываясь веником. Но недавним увлечением балерины стала бочка с ледяной водой.

В Instagram Волочкова опубликовала видеоролик, где показывает, как бесстрашно забирается в бочку с очень холодной водой, которая была покрыла льдом.

Пока Анастасия пыталась залезть в бочку, то засветила трусы и почти показала грудь.

Во льдах.. #снегурочка #волочкова #зима #новыйгод

Видео опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Во льдах", – подписала она ролик и собрала за него всего за час более 110 тысяч просмотров.
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Источник:

"Сегодня"

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