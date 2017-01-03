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Андрей Джеджула рассекретил новую возлюбленную (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/97_main.1483457737.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/97_tn.1483457737.jpg Звезды В 2016 году ведущий потерял маму

Андрей Джеджула рассекретил новую возлюбленную (фото)

Сегодня, 18:00

В 2016 году ведущий потерял маму

Андрей Джеджула. Фото: Instagram
Андрей Джеджула. Фото: Instagram

Ведущий Андрей Джеджула завел новый роман. Шоумен встретил Новый год с возлюбленной. На странице в Instagram Джеджула рассекретил невесту.

"Дорогие друзья, мы с любимой поздравляем вас с Новым Годом! Год был отвратительный, потерял маму, чуть сам жизни не лишился, но нашел дорогого человека и вернулся в лоно своих друзей и семьи! Это давно потерянное чувство – НГ в кругу большой семьи, дом, камин, караоке, салют, оливье и танцы. Спасибо мамуля за то, что воспитала меня таким и настояла на том, чтоб я не новые тачки покупал, а построил этот дом для тебя! Вот только жаль, тебя уже в нем нет "физически"", – поделился Андрей с поклонниками.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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