Андрей Джеджула рассекретил новую возлюбленную (фото)
В 2016 году ведущий потерял маму
Ведущий Андрей Джеджула завел новый роман. Шоумен встретил Новый год с возлюбленной. На странице в Instagram Джеджула рассекретил невесту.
"Дорогие друзья, мы с любимой поздравляем вас с Новым Годом! Год был отвратительный, потерял маму, чуть сам жизни не лишился, но нашел дорогого человека и вернулся в лоно своих друзей и семьи! Это давно потерянное чувство – НГ в кругу большой семьи, дом, камин, караоке, салют, оливье и танцы. Спасибо мамуля за то, что воспитала меня таким и настояла на том, чтоб я не новые тачки покупал, а построил этот дом для тебя! Вот только жаль, тебя уже в нем нет "физически"", – поделился Андрей с поклонниками.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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