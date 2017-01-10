Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились вести развод конфиденциально

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли пришли к согласию по вопросу конфиденциальности бракоразводного процесса, передает CNN.

"Стороны и их адвокаты подписали соглашения о соблюдении неприкосновенности личной жизни их детей и семьи, что будет выражаться в сохранении конфиденциальности всех судебных документов и привлечении мирового судьи для вынесения необходимых правовых решений и скорейшего разрешения любых остающихся вопросов", — говорится в заявлении супругов.

Кроме того, уточняется, что в дальнейшем Питт и Джоли планируют "выступать единым фронтом".

Ранее Анджелина Джоли впервые согласилась пойти на уступку Брэду Питту.