Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились вести развод конфиденциально
В дальнейшем Питт и Джоли планируют "выступать единым фронтом"
Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли пришли к согласию по вопросу конфиденциальности бракоразводного процесса, передает CNN.
"Стороны и их адвокаты подписали соглашения о соблюдении неприкосновенности личной жизни их детей и семьи, что будет выражаться в сохранении конфиденциальности всех судебных документов и привлечении мирового судьи для вынесения необходимых правовых решений и скорейшего разрешения любых остающихся вопросов", — говорится в заявлении супругов.
Кроме того, уточняется, что в дальнейшем Питт и Джоли планируют "выступать единым фронтом".
Ранее Анджелина Джоли впервые согласилась пойти на уступку Брэду Питту.
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