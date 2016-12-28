Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад

Первые слухи о разводе знаменитой пары Анджелины Джоли и Брэда Питта появились в прессе в середине сентября. Однако, по информации из окружения пары, знаменитости могли расстаться еще два года назад.

Дело в том, что тогда актриса закатила скандал своему мужу из-за ревности. Анджелина была уверена, что Питт изменяет ей со своей коллегой – темнокожей актрисой Люпитой Нионго, которая снялась с ним в фильме "12 лет рабства". Эта картина в 2014 году взяла сразу три "Оскара" и стала лучшим фильмом года. Брэд в этом фильме выступал и как актер, и как продюсер, и поэтому выложился "на все 100%". Однако Джоли радость мужа не разделила, а закатила скандал на церемонии.

В тот день они сильно поссорились. Сообщается, что пара едва не распалась сразу после церемонии вручения "Оскара". Из-за вспышки ревности жены Брэд даже отказался участвовать в праздновании этого знаменательного события. Спустя какое-то время Анджелина и Брэд все же узаконили свои отношения, которые под конец 2016 года прекратились.