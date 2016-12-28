Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад http://www.segodnya.ua/img/article/7835/71_main.1482845796.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/71_tn.1482845796.jpg Звезды Анджелина была уверена, что Питт изменяет ей со своей коллегой 

Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад

Вчера, 18:30

Анджелина была уверена, что Питт изменяет ей со своей коллегой 

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: AFP
Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: AFP

Первые слухи о разводе знаменитой пары Анджелины Джоли и Брэда Питта появились в прессе в середине сентября. Однако, по информации из окружения пары, знаменитости могли расстаться еще два года назад.

Дело в том, что тогда актриса закатила скандал своему мужу из-за ревности. Анджелина была уверена, что Питт изменяет ей со своей коллегой – темнокожей актрисой Люпитой Нионго, которая снялась с ним в фильме "12 лет рабства". Эта картина в 2014 году взяла сразу три "Оскара" и стала лучшим фильмом года. Брэд в этом фильме выступал и как актер, и как продюсер, и поэтому выложился "на все 100%". Однако Джоли радость мужа не разделила, а закатила скандал на церемонии.

В тот день они сильно поссорились. Сообщается, что пара едва не распалась сразу после церемонии вручения "Оскара". Из-за вспышки ревности жены Брэд даже отказался участвовать в праздновании этого знаменательного события. Спустя какое-то время Анджелина и Брэд все же узаконили свои отношения, которые под конец 2016 года прекратились.
актер, скандал, Джоли, отношения, питт, продюсер, Анджелина Джоли, Брэд Питт, пары

Вы сейчас просматриваете новость "Анджелина Джоли и Брэд Питт могли расстаться еще два года назад". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

popcornnews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Брэд Питт. Фото: AFP

Брэд Питт назвал Джоли плохой матерью

26 Декабря, 13:30

Через своих адвокатов актер обвинил экс-супругу в отсутствии самоконтроля

Звезды

Российская модель с губами как у Джоли, призналась, что ей нравятся плохие парни

25 Декабря, 07:00

Алена Есипова говорит, что очень влюбчивая

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли удивилась новой просьбе Брэда Питта

23 Декабря, 14:30

Адвокаты актера подали ходатайство с целью уберечь детей от разглашения конфиденциальной информации

Звезды

Джоли и Питт. Фото: AFP

Адвокаты Брэда Питта просят суд засекретить записи Анджелины Джоли

23 Декабря, 11:30

Юристы актера утверждают, что Джоли и ее команда поставили под угрозу частную жизнь детей

Звезды

Питт и Джоли. Фото: AFP

Старший сын Джоли грозится опубликовать компрометирующие видео ее ссор с Питтом

22 Декабря, 15:00

Мэдокс хочет вмешаться в судебное разбирательство родителей

Мир

Художник изобразил в одной иллюстрации все главные события уходящего года

Художник изобразил в одной иллюстрации все главные события уходящего года

22 Декабря, 04:10

В иллюстрации упомянуты как известные моменты в спорте, политике и шоу-бизнесе, так и трагические события

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли с дочерью отправились по магазинам в день рождения Брэда Питта

20 Декабря, 17:10

Шайло очень интересуется фотографией

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли не ожидала от Брэда Питта отверженной борьбы за детей

19 Декабря, 02:26

Сейчас актриса находится в угнетенном состоянии

Звезды

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Опубликован список женщин, с которыми Джоли запрещала общаться Питту

16 Декабря, 16:30

После женитьбы на Джоли Питту пришлось согласиться с рядом выдвинутых ею условий

Звезды

Брэд Питт. Фото: AFP

Брэд Питт готовится к пластической операции

16 Декабря, 15:00

Актер хочет избавиться от стресса после расставания с Анджелиной Джоли

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.