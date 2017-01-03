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Анджелина Джоли кормит детей мороженым на горнолыжном курорте (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/3_main.1483438664.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/3_tn.1483438664.jpg Звезды На новогодние каникулы Анджелина Джоли увезла детей в Колорадо

Анджелина Джоли кормит детей мороженым на горнолыжном курорте (фото)

Сегодня, 14:00

На новогодние каникулы Анджелина Джоли увезла детей в Колорадо

Анджелина Джоли. Фото: AFP
Анджелина Джоли. Фото: AFP

Шестеро детей Анджелины Джоли и Брэда Питта – 15-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 11-летняя Захара, 10-летняя Шайло, 8-летние близнецы Вивьен и Нокс – встретили Новый год вместе с матерью в Колорадо, куда они отправились после Рождества.

На днях в сети появились фотографии Джоли, которая наслаждается отдыхом вместе с детьми на горнолыжном курорте Крестед Бьютт (штат Колорадо).

Актриса была замечена на прогулке с детьми. Джоли разрешила детям полакомиться мороженым.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

Look at Knox's hair #shilohjoliepitt #knoxjoliepitt #angelinajolie

Фото опубликовано A,B,M,P,Z,S,K,V Jolie Pitt (@onlyjoliepittfamily)

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Источник:

"Сегодня"

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