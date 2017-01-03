Анджелина Джоли кормит детей мороженым на горнолыжном курорте (фото)
На новогодние каникулы Анджелина Джоли увезла детей в Колорадо
Шестеро детей Анджелины Джоли и Брэда Питта – 15-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 11-летняя Захара, 10-летняя Шайло, 8-летние близнецы Вивьен и Нокс – встретили Новый год вместе с матерью в Колорадо, куда они отправились после Рождества.
На днях в сети появились фотографии Джоли, которая наслаждается отдыхом вместе с детьми на горнолыжном курорте Крестед Бьютт (штат Колорадо).
Актриса была замечена на прогулке с детьми. Джоли разрешила детям полакомиться мороженым.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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