Анджелина Джоли одобрила просьбу Брэда Питта

Судебные тяжбы между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом продолжаются. Как выяснилось сегодня, актриса одобрила просьбу супруга засекретить судебные документы, касающиеся состояния их шестерых детей.

Напомним, что ранее адвокаты Брэда Питта подали в суд ходатайство с просьбой засекретить записи, относящиеся к частной жизни детей актера. По мнению юристов, данные, предоставленные со стороны Анджелины Джоли, могут причинить вред детям пары. Адвокаты Брэда Питта ссылаются на упоминание в документах имен детских врачей и специалистов по психическому здоровью, и утверждают, что это нарушает соглашение супругов о защите частной жизни их чад. В документах также сообщается, что Анджелина Джоли и ее юристы "игнорируют соглашения, касающиеся защиты интересов детей".

В ответ на это обвинение сторона Анджелины заявила, что актриса уже подписала бумаги о неразглашении и если бы она действительно не уважала личные границы близких людей, то уже рассказала бы о том, что произошло на борту частного самолета, когда Брэд поссорился со старшим сыном Мэддоксом.

Адвокат Анджелины Джоли Лора Вассе считает, что у актера есть свои причины, по которым он хочет засекретить информацию в суде. "Есть некоторые сомнения относительно мотива, из-за которого Брэд предпочитает держать все в секрете, особенно учитывая то, что в дело вмешались ФБР и департамент по делам детей и семьи",- заявила адвокат.