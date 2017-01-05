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Анджелина Джоли одобрила просьбу Брэда Питта http://www.segodnya.ua/img/article/7856/95_main.1483604106.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/95_tn.1483604106.jpg Звезды Адвокаты Брэда Питта подали в суд ходатайство с просьбой засекретить записи, относящиеся к частной жизни детей актера

Анджелина Джоли одобрила просьбу Брэда Питта

Сегодня, 10:30

Адвокаты Брэда Питта подали в суд ходатайство с просьбой засекретить записи, относящиеся к частной жизни детей актера

Анджелина Джоли. Фото: AFP
Анджелина Джоли. Фото: AFP

Судебные тяжбы между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом продолжаются. Как выяснилось сегодня, актриса одобрила просьбу супруга засекретить судебные документы, касающиеся состояния их шестерых детей.

Напомним, что ранее адвокаты Брэда Питта подали в суд ходатайство с просьбой засекретить записи, относящиеся к частной жизни детей актера. По мнению юристов, данные, предоставленные со стороны Анджелины Джоли, могут причинить вред детям пары. Адвокаты Брэда Питта ссылаются на упоминание в документах имен детских врачей и специалистов по психическому здоровью, и утверждают, что это нарушает соглашение супругов о защите частной жизни их чад. В документах также сообщается, что Анджелина Джоли и ее юристы "игнорируют соглашения, касающиеся защиты интересов детей".

В ответ на это обвинение сторона Анджелины заявила, что актриса уже подписала бумаги о неразглашении и если бы она действительно не уважала личные границы близких людей, то уже рассказала бы о том, что произошло на борту частного самолета, когда Брэд поссорился со старшим сыном Мэддоксом.

Адвокат Анджелины Джоли Лора Вассе считает, что у актера есть свои причины, по которым он хочет засекретить информацию в суде. "Есть некоторые сомнения относительно мотива, из-за которого Брэд предпочитает держать все в секрете, особенно учитывая то, что в дело вмешались ФБР и департамент по делам детей и семьи",- заявила адвокат.
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