Анджелина Джоли планирует завершить актерскую карьеру после съемок в "Малефисенте 2"

Сообщения о том, что Анджелина Джоли собирается завершить карьеру актрисы, появлялись не раз, но на этот раз стали известны более точные сроки. Последним фильмом, в котором снимется Анджелина, станет "Малефисента 2".

Над проектом уже началась активная работа, и скоро будет дан старт съемкам. После этого Джоли планирует посвятить все свое время детям и продолжить карьеру режиссера.

"Анджелина хочет посвятить все свое время главным вещам в жизни, она намерена потратить его на заботу о детях. У Джоли большой актерский опыт, но в будущем Анджелина хочет стать великим режиссером, снимающим шикарные картины", – сообщили инсайдеры изданию Aceshowbiz.com.