Анджелина Джоли посвятила рекламу Guerlain своей матери

Сегодня, 11:11

Маршелин Бертран умерла в январе 2007 года в возрасте 56 лет. Причиной смерти стал рак

Анджелина Джоли. Фото: AFP
Анджелина Джоли. Фото: AFP

Американская актриса Анджелина Джоли, которая недавно снялась в чувственной рекламе Guerlain, посвятила эту кампанию своей матери, сообщает People.

Съемки в Mon Guerlain стали для нее первой за десять лет работой с международной косметической компанией. По словам Джоли, она согласилась снятся в рекламе, в частности, в память о своей матери Маршелин Бертран, которая умерла в январе 2007 года в возрасте 56 лет. Причиной смерти стал рак.

В одном из интервью Джоли говорила, что чувствует контакт с матерью, когда смотрит на собственных детей. У актрисы шестеро детей.

Ранее сообщалось, что 41-летняя Анджелина Джоли снялась в нежном ролике.
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