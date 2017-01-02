Анджелина Джоли с детьми отпраздновала Новый год без Брэда Питта

Шестеро детей Анджелины Джоли и Брэда Питта – 15-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 11-летняя Захара, 10-летняя Шайло, 8-летние близнецы Вивьен и Нокс – встретили Новый год вместе с матерью в Колорадо, куда они отправились после Рождества.

Напомним, недавно дети голливудской пары получили подарки от отца – Брэд Питт встретился с сыновьями и дочерями, поздравив их с Рождеством. Один из инсайдеров рассказал журналистам, что встреча прошла по-семейному тепло. А другой источник, из окружения актером, добавил, что обмен подарками с Питтом организовала Джоли.

Пока идет бракоразводный процесс, дети супругов живут вместе с матерью, а общение с отцом происходит в редкие часы. После решения развестись с мужем и передачи соответствующих документов в суд Анджелина переехала с детьми в съемный особняк в Малибу, а потом переселилась в дом, расположенный в закрытом местечке Хидден-Хилс.