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Анджелина Джоли удивилась новой просьбе Брэда Питта http://www.segodnya.ua/img/article/7824/32_main.1482492685.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/32_tn.1482492685.jpg Звезды Адвокаты актера подали ходатайство с целью уберечь детей от разглашения конфиденциальной информации

Анджелина Джоли удивилась новой просьбе Брэда Питта

Сегодня, 14:30

Адвокаты актера подали ходатайство с целью уберечь детей от разглашения конфиденциальной информации

Анджелина Джоли. Фото: AFP
Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли отреагировала на просьбу Брэда Питта засекретить данные, относящиеся к частной жизни их семьи. Инсайдеры рассказали журналистам, что она назвала его шаг бессмысленным. Напомним, адвокаты актера подали ходатайство с целью уберечь детей от разглашения конфиденциальной информации. По мнению Питта, Джоли, которая хочет получить единоличную опеку, добивается своей цели, игнорируя соглашение об интересах детей и делая достоянием общественности имена их лечащих врачей и другую личную информацию.

В ответ на это обвинение сторона Анджелины заявила, что актриса уже подписала бумаги о неразглашении и если бы действительно не уважала личные границы близких людей, то уже давно в подробностях рассказала бы, что произошло на борту частного самолета, где случилась ссора Брэда со старшим сыном, о которой сообщил анонимный источник.

Джоли расценивает действия Питта как попытку оказать давление на общественное мнение и выгородить себя в прессе. "Все очень удивились, узнав о новом обращении актера в суд, потому что ранее он уже обращался за этим. Анджелина подписала соглашение о неразглашении судебных документов, которое защищает как детей, так и их отца. Обе стороны пришли к согласию и оформили его юридически, поэтому обвинение в том, что актриса не бережет детей – ложь",– заявил источник из окружения актрисы.

Один из инсайдеров рассказал прессе, что дети тоже конфликтуют: Пакс и Мэддокс не стремятся общаться с отцом, а их младшие сестры обвиняют братьев в том, что из-за них папа перестал быть рядом.

В следующем месяце звездные родители должны явиться в суд вместе – на слушание по делу о разводе. Брэд Питт стремится разделить с Анджелиной Джоли опеку над их шестью детьми, а она не хочет допустить этого.
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