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Анджелина Джоли впервые согласилась пойти на уступку Брэду Питту http://www.segodnya.ua/img/article/7859/62_main.1483696150.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/62_tn.1483696150.jpg Звезды В скандальной битве за детей актеру удалось выиграть один раунд у жены.

Анджелина Джоли впервые согласилась пойти на уступку Брэду Питту

Сегодня, 12:30

В скандальной битве за детей актеру удалось выиграть один раунд у жены.


Анджелина Джоли. Фото: AFP
Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли согласилась с требованием Брэда Питта в официальном порядке засекретить все сведения, касающиеся их детей. Актер обратился с подобным требованием в Верховный суд Лос-Анджелеса после "утечки" по вине бывшей жены информации о психологах, врачах и прочих подробностях жизни их детей. Адвокаты Джоли хоть и признали, что их клиентка готова подписать все необходимые бумаги, но заявили, что это требование "поистине смехотворно, потому что вся информация и раньше была надежно скрыта от публики". По их мнению, Анджелина и так проявляет необыкновенную лояльность по отношению к Питту, иначе давно бы рассказала "всю правду о скандале, произошедшем в самолете". Речь идет о том самом злосчастном полете из Франции в Лос-Анджелес, когда у Питта якобы случился неприятный инцидент с его детьми.

После этого Джоли и подала на развод, а Питт оказался в центре расследования о возможном насилии над детьми. Правда, с тех пор с актера официально сняты все подозрения и обвинения, поэтому не совсем понятно, что имеют в виду адвокаты его супруги, намекая о том, что у нее есть компромат на их клиента, еще не известный публике. Возможно, имеется в виду то самое видео о скандале, которое якобы снял их старший сын Мэддокс, который отказывается с тех пор общаться с отцом. 
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