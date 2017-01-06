Анджелина Джоли впервые согласилась пойти на уступку Брэду Питту

Анджелина Джоли согласилась с требованием Брэда Питта в официальном порядке засекретить все сведения, касающиеся их детей. Актер обратился с подобным требованием в Верховный суд Лос-Анджелеса после "утечки" по вине бывшей жены информации о психологах, врачах и прочих подробностях жизни их детей. Адвокаты Джоли хоть и признали, что их клиентка готова подписать все необходимые бумаги, но заявили, что это требование "поистине смехотворно, потому что вся информация и раньше была надежно скрыта от публики". По их мнению, Анджелина и так проявляет необыкновенную лояльность по отношению к Питту, иначе давно бы рассказала "всю правду о скандале, произошедшем в самолете". Речь идет о том самом злосчастном полете из Франции в Лос-Анджелес, когда у Питта якобы случился неприятный инцидент с его детьми.

После этого Джоли и подала на развод, а Питт оказался в центре расследования о возможном насилии над детьми. Правда, с тех пор с актера официально сняты все подозрения и обвинения, поэтому не совсем понятно, что имеют в виду адвокаты его супруги, намекая о том, что у нее есть компромат на их клиента, еще не известный публике. Возможно, имеется в виду то самое видео о скандале, которое якобы снял их старший сын Мэддокс, который отказывается с тех пор общаться с отцом.