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Анджелина Джоли жалуется на отсутствие поддержки Голливуда в бракоразводном процессе http://www.segodnya.ua/img/article/7886/70_main.1484573098.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/70_tn.1484573098.jpg Звезды Джоли решила заключить своеобразное "перемирие" с Питтом после того, как поняла, что ей не хватает публичной поддержки

Анджелина Джоли жалуется на отсутствие поддержки Голливуда в бракоразводном процессе

Сегодня, 16:30

Джоли решила заключить своеобразное "перемирие" с Питтом после того, как поняла, что ей не хватает публичной поддержки

Анджелина Джоли. Фото: AFP
Анджелина Джоли. Фото: AFP

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта – событие еще более громкое, чем развод Джонни Деппа и Эмбер Херд, однако в случае Джоли-Питта их коллеги по Голливуду почему-то не спешат публично "занимать стороны", хотя Деппа после скандала с Херд поддерживали многие. Как сообщают американские таблоиды, Анджелина Джоли решила заключить своеобразное "перемирие" с Питтом после того, как поняла, что ей не хватает публичной поддержки.

Напомним, недавно стало известно, что Анджелина Джоли согласилась на требование Брэда Питта засекретить бракоразводные документы – чтобы информация о бракоразводном процессе звездной пары перестала тут же попадать в СМИ. Теперь же сообщается, что на эту меру Джоли пошла, увидев, как эмоционально публика поддерживала Брэда Питта на недавней церемонии "Золотой глобус".

"Анджелина и Брэд договорились о совместном заявлении спустя всего лишь несколько часов после его появления на "Золотом глобусе". Она осознала, какой эффект их расставание оказывает на ее имидж, и теперь пытается сделать так, чтобы развод не повредил ее имиджу еще больше", -сообщает источник.

"Стороны подписали соглашение по соблюдению прав на неприкосновенность частной жизни их детей и семьи, что будет выражаться в сохранении конфиденциальности всех судебных документов и привлечении мирового судьи для вынесения необходимых правовых решений и разрешения любых других вопросов. Родители договорились выступать единым фронтом в этом процессе", — гласит официальный совместный комментарий Питта и Джоли.
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Источник:

popcornnews.ru

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