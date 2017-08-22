Анфиса Чехова рассказала, что помогло ей сбросить лишний вес

Анфиса Чехова рассказала, что сбросила вес после работы с психологом. После того как Чехова начала посещать специалиста, она постепенно начала избавляться от своих комплексов, и внутренние изменения повлекли внешние, пишет tbeauty.ru.

"В моей жизни было больше диетологов, чем мужчин, но никто из них мне не мог помочь мне похудеть или измениться. Попытки я оставила лет в 27 и начала принимать себя такой, какая я есть, – поделилась Чехова. – Однажды я попала к диетологу, которая, глядя на мое тело, потрогав плотность кожи, полностью описала мне мою жизнь, взаимоотношение с родителями, мой характер".

"Оказалось что психотип человека вплотную связан с его весом и телосложением…У меня была цель менять свой психотип для того, чтобы быть более счастливой, для того чтобы наслаждаться жизнью", – призналась Анфиса.

"Я избавлялась от своих комплексов с большим количеством вещей, которые будут мало кому понятны, благодаря чему я стала меняться и становиться другой", – рассказала знаменитость. Телеведущая признается, что теперь ей совсем не хочется, есть вредные продукты, и срывов у нее не бывает. "Закрепляет" полученный результат Чехова йогой, балетом и иногда плавает.