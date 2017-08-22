Анфиса Чехова рассказала, что помогло ей сбросить лишний вес

Сегодня, 13:00

Телеведущая признается, что теперь ей совсем не хочется, есть вредные продукты

Анфиса Чехова. Фото: Instagram
Анфиса Чехова. Фото: Instagram

Анфиса Чехова рассказала, что сбросила вес после работы с психологом. После того как Чехова начала посещать специалиста, она постепенно начала избавляться от своих комплексов, и внутренние изменения повлекли внешние, пишет tbeauty.ru.

"В моей жизни было больше диетологов, чем мужчин, но никто из них мне не мог помочь мне похудеть или измениться. Попытки я оставила лет в 27 и начала принимать себя такой, какая я есть, – поделилась Чехова. – Однажды я попала к диетологу, которая, глядя на мое тело, потрогав плотность кожи, полностью описала мне мою жизнь, взаимоотношение с родителями, мой характер".

 "Оказалось что психотип человека вплотную связан с его весом и телосложением…У меня была цель менять свой психотип для того, чтобы быть более счастливой, для того чтобы наслаждаться жизнью", – призналась Анфиса.

"Я избавлялась от своих комплексов с большим количеством вещей, которые будут мало кому понятны, благодаря чему я стала меняться и становиться другой", – рассказала знаменитость. Телеведущая признается, что теперь ей совсем не хочется, есть вредные продукты, и срывов у нее не бывает. "Закрепляет" полученный результат Чехова йогой, балетом и иногда плавает.  
тело, чехова, телеведущая, вес, похудеть, лишний вес

Вы сейчас просматриваете новость "Анфиса Чехова рассказала, что помогло ей сбросить лишний вес". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Анфиса Чехова. Фото: Instagram

Анфиса Чехова призналась, что страдала от булимии

10 Августа, 16:00

Ведущая рассказала, как похудела за два месяца на 25 килограмм

Звезды

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова подчеркнула загар ярким купальником

9 Августа, 11:14

Сейчас Анфиса вместе с подругой проводит отпуск в Турции

Звезды

Анфиса Чехова. Фото: Instagram

Анфиса Чехова похвасталась татуировками в бикини

7 Августа, 15:00

Для восстановления сил Чехова выбрала пятизвездочный отель

Звезды

Ольга Фреймут. Фото: Новый канал

В мини и ботинках: Ольга Фреймут спустя два месяца после родов удивила внешним видом

Сегодня, 10:01

Ведущая продемонстрировала стильный образ на съемочной площадке

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования