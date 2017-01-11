Анфиса Чехова в боди рассказала о своих ошибках (фото)

Телеведущая Анфиса Чехова разоткровенничалась с поклонниками на странице в Instagram. Чехова призналась, что в ее жизни не было ошибок.

"В моей жизни не было ошибок! Ошибка – это полюбить, и запретить себе это: потому что обстоятельства не позволяют, страшно, зыбко, препятствий много! "А вдруг потом будет больно, а если откажет или не оправдает моих ожиданий? А может он совсем мне не подходит? Я, ведь, всегда точно знаю, кто мне подходит. Ошибка-это хотеть что-то сделать и остаться стоять на месте, потому что страшно, тяжело, и кто там знает, как это отразится на будущем, какие последствия будет иметь, а вдруг вообще не получится, и люди засмеют. Ошибка-это отказаться от своей мечты! Потому что есть мечты, а есть жизнь. И мечты не обязательно сбываются, и вообще мечты нужно оставить в детстве, а взрослый человек должен брать, что дают. Ошибка-это никогда так не услышать и не понять самого себя! Прожить жизнь для других, что бы никто криво не посмотрел, что бы заслужить похвалу родителей, что бы как у всех и не хуже чем у других. Жить по шаблону, слушать телевидение и друзей, искать стимул своего счастья и причину своих неприятностей в других и бояться хоть на секунду оказаться наедине с самим собой! Окружать себя бесконечными событиями, людьми, делами, только чтобы не увидеть своего истинного Я. Ошибка так и не понять, что страх, осуждение и чувство Вины – вот что тебя убивает! А не те болезни, в которых они проявляются! Ошибка жить в этом мире не наслаждаясь его красотой и изобилием! Ошибка не сказать того, чего очень хочется, и не выразить себя так, как просит твоя душа! Все остальное не ошибки, а бесценный опыт", – считает Анфиса.

Фото: Instagram