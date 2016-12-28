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Ангел Victoria’s Secret оголила грудь в Instagram (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7837/71_main.1482884313.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/71_tn.1482884313.jpg Звезды Ана Беатрис Баррос снялась в чувственной фотосессии

Ангел Victoria’s Secret оголила грудь в Instagram (фото)

Сегодня, 06:50

Ана Беатрис Баррос снялась в чувственной фотосессии

34-летняя бразильская супермодель, известна как одна из ангелов Victoria’s Secret, Ана Беатрис Баррос оголила грудь в своем микроблоге в Instagram. Девушка снялась в чувственной фотосессии для рекламы украшений.

Ранее сообщалось, что Ана Беатрис Баррос вышла замуж за миллиардера. Роскошная свадьба бразильской модели состоялась на греческом острове Миконос. Среди почетных гостей подруги и коллеги невесты – Адриана Лима и Алессандра Амбросио. Для всех гостей было арендовано 20 вилл.
модель, Victoria’s Secret, Ана Беатрис Баррос

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Автор:

Паламарчук Алена

Источник:

"Сегодня"

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