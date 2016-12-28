Ангел Victoria’s Secret оголила грудь в Instagram (фото)

34-летняя бразильская супермодель, известна как одна из ангелов Victoria’s Secret, Ана Беатрис Баррос оголила грудь в своем микроблоге в Instagram. Девушка снялась в чувственной фотосессии для рекламы украшений.

Ранее сообщалось, что Ана Беатрис Баррос вышла замуж за миллиардера. Роскошная свадьба бразильской модели состоялась на греческом острове Миконос. Среди почетных гостей подруги и коллеги невесты – Адриана Лима и Алессандра Амбросио. Для всех гостей было арендовано 20 вилл.





Фото опубликовано Ana Beatriz Barros El Chiaty (@anabeatrizbarrosofficial) Июл 16 2016 в 8:28 PDT





Фото опубликовано Ana Beatriz Barros El Chiaty (@anabeatrizbarrosofficial) Июл 16 2016 в 4:01 PDT





Фото опубликовано Ana Beatriz Barros El Chiaty (@anabeatrizbarrosofficial) Июл 14 2016 в 5:21 PDT



