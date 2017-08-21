Ани Лорак подчеркнула загар эффектным комбинезоном

Певица Ани Лорак совмещает концерты и летний отдых в Турции.

На странице в Instagram Каролина продемонстрировала стильный и яркий образ. На одном из снимков Ани позирует в компании супруга Мурата.

Лорак выбрала эффектный наряд для свидания с мужем. Звезда запечатлена в модном желтом комбинезоне.

Свой образ она дополнила серьгами-кольцами, а волосы собрала в высокий хвост.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, София Ротару затмила Ани Лорак на концерте в Баку.