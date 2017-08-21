Ани Лорак подчеркнула загар эффектным комбинезоном

Сегодня, 09:31

Каролина продемонстрировала стильный и яркий образ

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак совмещает концерты и летний отдых в Турции.

На странице в Instagram Каролина продемонстрировала стильный и яркий образ. На одном из снимков Ани позирует в компании супруга Мурата.

Лорак выбрала эффектный наряд для свидания с мужем. Звезда запечатлена в модном желтом комбинезоне.

Свой образ она дополнила серьгами-кольцами, а волосы собрала в высокий хвост. 

__125

Фото: Instagram   

_2_10

Фото: Instagram  

Напомним, София Ротару затмила Ани Лорак на концерте в Баку.
отдых, фото, лорак, ани лорак, певица, наряд, образ, супруга, в турции

Вы сейчас просматриваете новость "Ани Лорак подчеркнула загар эффектным комбинезоном". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Ани Лорак. Фото: Instagram

У Ани Лорак взлетело платье на пляже в Турции

19 Августа, 09:01

Известная артистка продемонстрировала длинные стройные ножки в Кемере

Звезды

Ани Лорак. Фото: Instagram

Ани Лорак удивила новой прической и дерзким нарядом

17 Августа, 09:31

Певица позирует в брюках с завышенной линией талии и белом топе 

Звезды

Ани Лорак. Фото: Facebook

Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу

16 Августа, 11:00

Чтобы убедиться в том, что она права, Лорак даже обратилась за помощью к специалисту

Звезды

Ани Лорак. Фото: Instagram

Ани Лорак похвасталась эффектным образом в платье за 1300 долларов

5 Августа, 09:01

Певица появилась на публике в шелковом наряде с открытой спиной

Звезды

Ани Лорак. Фото: Instagram

Неудачный образ состарил Ани Лорак

3 Августа, 10:01

Каролина опубликовала фото в компании Сергея Лазарева

Звезды

Ани Лорак. Фото: Instagram

Ани Лорак нарвалась на критику из-за откровенного образа

2 Августа, 09:01

На красной дорожке певица позировала в брюках на шнуровке и коротком черном топе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования