Ани Лорак подчеркнула загар эффектным комбинезоном
Каролина продемонстрировала стильный и яркий образ
Певица Ани Лорак совмещает концерты и летний отдых в Турции.
На странице в Instagram Каролина продемонстрировала стильный и яркий образ. На одном из снимков Ани позирует в компании супруга Мурата.
Лорак выбрала эффектный наряд для свидания с мужем. Звезда запечатлена в модном желтом комбинезоне.
Свой образ она дополнила серьгами-кольцами, а волосы собрала в высокий хвост.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, София Ротару затмила Ани Лорак на концерте в Баку.
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