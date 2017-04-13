Ани Лорак пришла на выставку Киркорова в пикантном мини

Сегодня, 09:01

Соблазнительный наряд подчеркнул все достоинства фигуры артистки

Ани Лорак. Фото: Instagram
Ани Лорак. Фото: Instagram

Певица Ани Лорак порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным и стильным образом. Для выхода в свет Каролина, которая сейчас с Аланом Бадоевым работает над новым клипом,  выбрала короткое белое платье.

Соблазнительный наряд подчеркнул все достоинства фигуры артистки. В смелом мини с прозрачными вставками Ани блистала на фотовыставке Филиппа Киркорова пол названием "Я".

В канун своего 50-летия артист представил фотоработы, отображающие моменты из его жизни на сцене.

"Вы загораживаете", "Невероятно красивая. Платье обалденное, подчеркивает Вашу идеальную фигуру", "Как всегда прекрасная", "Какой шикарный образ", "Платье прикольное", "Невероятно красивый образ", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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