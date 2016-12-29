Ани Лорак прогадала с размером декольте (фото)
Свой образ Ани дополнила болеро, висячими серьгами и макияжем smoky eyes
Певица Ани Лорак порадовала поклонников на странице в Instagram откровенным образом. Певица выбрала для новогодней съемки эффектный наряд.
Каролина подчеркнула стройную фигуру и женственные формы обтягивающим красным платьем.
Свой образ Ани дополнила болеро, висячими серьгами и макияжем smoky eyes. Лорак прогадала с размером декольте, засветив оголенную грудь.
"Шикарное красное платье", "Очень красивый образ", "Бесподобна", "Какая-то неудачная фотография. Точнее выражение лица", "Как всегда шикарна", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
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