Ани Лорак в бикини продемонстрировала все достоинства своей фигуры

На странице в Instagram Каролина поделилась фото в купальнике

Певица Ани Лорак совмещает концерты и летний отдых в Турции. На странице в Instagram Каролина поделилась черно-белыми фото в купальнике.

Ани продемонстрировала все достоинства своей фигуры – идеальный пресс, тонкую талию, стройные ноги и упругие ягодицы.

На снимках Лорак позирует в бикини и солнцезащитных очках.

"Фигура – отпад", "Вот так выглядит идеальная женская фигура", "Богиня просто", "В прекрасной форме", "Шикарная! Точеная фигурка", "Ого! Молодец", "Отличная фигура", "Красивая фигура", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, София Ротару затмила Ани Лорак на концерте в Баку.