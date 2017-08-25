Ани Лорак в бикини продемонстрировала все достоинства своей фигуры
На странице в Instagram Каролина поделилась фото в купальнике
Певица Ани Лорак совмещает концерты и летний отдых в Турции. На странице в Instagram Каролина поделилась черно-белыми фото в купальнике.
Ани продемонстрировала все достоинства своей фигуры – идеальный пресс, тонкую талию, стройные ноги и упругие ягодицы.
На снимках Лорак позирует в бикини и солнцезащитных очках.
"Фигура – отпад", "Вот так выглядит идеальная женская фигура", "Богиня просто", "В прекрасной форме", "Шикарная! Точеная фигурка", "Ого! Молодец", "Отличная фигура", "Красивая фигура", – комментируют пользователи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, София Ротару затмила Ани Лорак на концерте в Баку.
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