Ани Лорак в нижнем белье сравнили с Арианой Гранде (фото)

Певица Ани Лорак удивила на странице в Instagram сексуальным образом. Каролина приготовила сюрприз для поклонников и сняла клип с рэп-исполнителем Мотом.

Ради совместного клипа Ани изменила имидж и обнажилась. Лорак предстанет в новой видеоработе не в платье или костюме, а в нижнем белье и высоких сапогах.

На черно-белом фото певица позирует в черном топе и трусах, напоминающих шорты от украинского бренда Anna Osmekhina.

Подписчики сравнили Лорак с американской певицей Арианой Гранде: "Вы просто бомба", "Ничего себе", "Невероятная", "На Ариану похожа тут", "Ого. Шикарная", "Божественно красива", "Очаровательная и просто очень красивая", "Удивляете", "Здесь похожа на Ариану", "На Ариану Гранде похожа", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram