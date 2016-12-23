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Ани Лорак в нижнем белье сравнили с Арианой Гранде (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/35_main.1482422482.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/35_tn.1482422482.jpg Звезды Певица позирует в черном топе и трусах

Ани Лорак в нижнем белье сравнили с Арианой Гранде (фото)

Сегодня, 09:31

Певица позирует в черном топе и трусах

Ани Лорак. Фото: Instagram
Ани Лорак. Фото: Instagram

Певица Ани Лорак удивила на странице в Instagram сексуальным образом. Каролина приготовила сюрприз для поклонников и сняла клип с рэп-исполнителем Мотом.

Ради совместного клипа Ани изменила имидж и обнажилась. Лорак предстанет в новой видеоработе не в платье или костюме, а в нижнем белье и высоких сапогах.

На черно-белом фото певица позирует в черном топе и трусах, напоминающих шорты от украинского бренда Anna Osmekhina. 

Подписчики сравнили Лорак с американской певицей Арианой Гранде: "Вы просто бомба", "Ничего себе", "Невероятная", "На Ариану похожа тут", "Ого. Шикарная", "Божественно красива", "Очаровательная и просто очень красивая", "Удивляете", "Здесь похожа на Ариану", "На Ариану Гранде похожа", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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