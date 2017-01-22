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Ани Лорак в смелом купальнике похвасталась отдыхом с дочкой на Кубе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/86_main.1485088928.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/86_tn.1485088928.jpg Звезды Каролина вместе с мужем Муратом и дочерью Соней проводит зимние каникулы в теплых краях

Ани Лорак в смелом купальнике похвасталась отдыхом с дочкой на Кубе (фото)

Сегодня, 09:01

Каролина вместе с мужем Муратом и дочерью Соней проводит зимние каникулы в теплых краях

Ани Лорак. Фото: Instagram
Ани Лорак. Фото: Instagram

Певица Ани Лорак порадовала поклонников на странице в Instagram ярким семейным фото. Сейчас Каролина вместе с мужем Муратом и дочерью Соней проводит зимние каникулы в теплых краях.

Семья отправилась на Кубу. Ани опубликовала снимок, на котором предстала в раздельном купальнике на побережье Карибского моря.

На пляже Лорак позирует в компании наследницы в двухцветном бикини, хвастаясь стройной и подтянутой фигурой.

Подписчики засыпали маму с дочкой комплиментами: "Такая красотка! Загорелая, эффектная", "Сонечка такая славная", " Шикарная фигура", "София такая взрослая стала, красавица", ""Как доченька уже выросла", "Грудь красивая", "Божественная фигура! Обе красотки не реальные", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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