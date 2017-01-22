Ани Лорак в смелом купальнике похвасталась отдыхом с дочкой на Кубе (фото)
Каролина вместе с мужем Муратом и дочерью Соней проводит зимние каникулы в теплых краях
Певица Ани Лорак порадовала поклонников на странице в Instagram ярким семейным фото. Сейчас Каролина вместе с мужем Муратом и дочерью Соней проводит зимние каникулы в теплых краях.
Семья отправилась на Кубу. Ани опубликовала снимок, на котором предстала в раздельном купальнике на побережье Карибского моря.
На пляже Лорак позирует в компании наследницы в двухцветном бикини, хвастаясь стройной и подтянутой фигурой.
Подписчики засыпали маму с дочкой комплиментами: "Такая красотка! Загорелая, эффектная", "Сонечка такая славная", " Шикарная фигура", "София такая взрослая стала, красавица", ""Как доченька уже выросла", "Грудь красивая", "Божественная фигура! Обе красотки не реальные", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
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