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Ани Лорак засветила грудь в блестящем "халате" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7817/35_main.1482335661.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/35_tn.1482335661.jpg Звезды Свой образ певица дополнила висячими серьгами и макияжем smoky eyes

Ани Лорак засветила грудь в блестящем "халате" (фото)

Сегодня, 09:01

Свой образ певица дополнила висячими серьгами и макияжем smoky eyes

Ани Лорак. Фото: Instagram
Ани Лорак. Фото: Instagram

Певица Ани Лорак похвасталась на странице в Instagram эффектным образом. Каролина выбрала для праздничных съемок яркий и модный наряд.

На снимке Ани позирует в блестящем платье-халате с поясом и карманами. Под "халат" цвета металлик Лорак подобрала черный топ, засветив оголенную грудь.

Свой образ певица дополнила висячими серьгами и макияжем smoky eyes.

Подписчики в восторге от наряда артистки:  "Очаровательна как всегда", "Дива неотразима!", "У вас безупречный вкус", "Невероятный наряд, вам очень идет!", "Наряд сногсшибательный, образ шикарный", "Платье блеск", "Космический костюм", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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