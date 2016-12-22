Ани Лорак засветила грудь в блестящем "халате" (фото)

Певица Ани Лорак похвасталась на странице в Instagram эффектным образом. Каролина выбрала для праздничных съемок яркий и модный наряд.

На снимке Ани позирует в блестящем платье-халате с поясом и карманами. Под "халат" цвета металлик Лорак подобрала черный топ, засветив оголенную грудь.

Свой образ певица дополнила висячими серьгами и макияжем smoky eyes.

Подписчики в восторге от наряда артистки: "Очаровательна как всегда", "Дива неотразима!", "У вас безупречный вкус", "Невероятный наряд, вам очень идет!", "Наряд сногсшибательный, образ шикарный", "Платье блеск", "Космический костюм", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram