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Анита Цой из-за "киевского торта" осталась без костюмов http://www.segodnya.ua/img/article/7898/53_main.1484835664.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/53_tn.1484835664.jpg Звезды "Живот и подбородок округлились до неузнаваемости",- сообщила певица

Анита Цой из-за "киевского торта" осталась без костюмов

Сегодня, 17:00

"Живот и подбородок округлились до неузнаваемости",- сообщила певица

Анита Цой. Фото: Instagram
Анита Цой. Фото: Instagram

Певица Анита Цой на странице в Instagram призналась, что за новогодние праздники поправилась. Артистка набрала пять килограммов и теперь ей малы концертные костюмы. Анита рассказала, как посреди ночи лакомилась "киевским тортом". Цой пришлось сесть на диету.

"Я решила признаться, прежде всего, себе, в том, что за время новогодних каникул распустила себя в еде и мало занималась спортом. Плавание с черепахами, дайвинг и купание в проруби не в счет. Достаточно вспомнить, как я день назад, посреди ночи, ела киевский тортик. Вернувшись домой и, встав на весы, я пришла в шок. 5 лишних килограммов! Живот и подбородок округлились до неузнаваемости. Сказать, что я расстроилась – ничего не сказать. Я в полном дерьме, друзья, а мне скоро в тур с шоу! А костюмы на меня однозначно не налезут. Отдохнула, так отдохнула. С утра сегодня спорт. Единственное, что подняло мне настроение и заставило меня сделать selfie , только мой новый костюм, подаренный мне на Новый год. А в нем я выгляжу ничего. Даже стройно. Все утягивает, подтягивает и сглаживает. Но это не оправдание. Берем себя в руки и вперед! Нас ждут великие дела!", – поделилась звезда.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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