Анна Седокова: "Моя большая грудь на фото всегда где-то вылезет и окажется чересчур вульгарной"

Певица Анна Седокова удивила поклонников на странице в Instagram смелым признанием. 34-летняя Седокова рассказала, что не считает себя идеальной. Певица на самом деле очень рассеяна и не откладывает деньги на будущее. Артистка уверена, что ее пышный бюст на фото выглядит чересчур вульгарно.

"Прочитав несколько негативных комментов под предыдущим видео, я повесив нос, набрала другу. Сказала, что мне страшно, что боюсь завтра, боюсь таких комментариев, что они до сих пор меня ранят. Он ответил — может пора быть настоящей и не бояться? — А как же картинка идеальной женщины, которую все хотят видеть, ведь это точно не я? И тут прозвучала фраза — Аня, за все время нашего знакомства, ни один из людей не сказал мне, что ты идеальная! Значит, получается, все это время, все эти годы я так старательно пыталась быть такой суперженщиной, а оказалось, никто этого так и не заметил?! А те, кто любил, делал это совершенно не по этому. Так что я, пожалуй, буду заканчивать. Не идеальная я…У меня постоянный и потрясающе прекрасный пи* ец в личной жизни! Я ругаюсь, как видите, иногда даже на концертах, у меня есть целлюлит и большая грудь, которая на фотках всегда где-то вылезет и окажется чересчур вульгарной. Я постоянно спешу и пишу с ошибками. У моих детей разные фамилии и нет ни одного шанса, что у следующего ребенка будет похожая! У меня постоянный творческий беспорядок и ветер в голове, я абсолютно не умею считать деньги и откладывать на будущее", – заявила Анна.