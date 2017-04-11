Анна Седокова показала первое фото из роддома

Певица Анна Седокова на странице в Instagram впервые прокомментировала рождение сына. Седокова стала мамой в третий раз. Певица поделилась снимком из клиники Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, где проходили роды.

"Привет. Да, это правда. Мы родились. Спасибо ВАМ огромное за поздравления, спасибо за бесконечные смс, DM, письма с пожеланиями счастья, нам очень приятно. Было немного сложновато эти дни, как-нибудь потом я расскажу, через что нам с малышом пришлось пройти, но, кажется сейчас все позади. Мы все вместе, только что покушали и он уже заснул, а я решила ВАМ написать. МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБИМ", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram

Напомним, у Анны уже есть две дочери от разных избранников: 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и 5-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.