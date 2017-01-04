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Анна Седокова пообещала дочкам изменить их жизнь http://www.segodnya.ua/img/article/7855/4_main.1483526261.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/4_tn.1483526261.jpg Звезды Певица рассказала о том, как будет выстраивать отношения со своими дочерьми

Анна Седокова пообещала дочкам изменить их жизнь

Сегодня, 13:30

Певица рассказала о том, как будет выстраивать отношения со своими дочерьми

Анна Седокова с дочерями. Фото: Instagram
Анна Седокова с дочерями. Фото: Instagram

Певица Анна Седокова на странице в Instagram опубликовала трогательную фотографию вместе с дочками – Моникой и Алиной. Под снимком Анна объяснила, что планирует совершить в 2017 году. Певица поделилась своим списком желаний.

"Я обещаю в 2017 больше слушать Алину и доверять ей! Она у меня уникальная, в свои 12 с такой твердой жизненной позицией, что я ей искренне восхищаюсь! Когда умер ее папа, она вся собралась и стала жить дальше без оправданий! В новой школе ее переводят в усиленный математический класс, ежедневно по 3 часа занимается гимнастикой и осталась чистой и наивной, несмотря на свой переходный возраст! Я обещаю в 2017 сильнее развить в Монике творческое направление! Потому что это однозначно артистка. Она поет, танцует. Так что песни, танцы и стихи Мо – вот что вы увидите в моем Инстаграм в 2017", – рассказала звезда.
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"Сегодня"

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