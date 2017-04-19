Анна Седокова прокомментировала свое фото в купальнике: "Впереди огромный труд"

Певица Анна Седокова 8 апреля в третий раз стала мамой: она родила сына в одной из клиник Лос-Анджелеса. Уже спустя неделю после родов Анна опубликовала на странице в Instagram снимок в черном слитном купальнике.

По словам Седоковой, ей предстоит долгий путь к восстановлению фигуры. Артистка села на жесткую диету.

"Я проснулась покормить малыша ночью и почитала Ваши комментарии к предыдущему фото. Спасибо. Безусловно, до идеальной формы мне еще ну очень далеко, но я обещаю, что буду каждый день над этим работать! Впереди огромный труд, потому что как мое тело поведет себя после рождения третьего бэбика, пока не ясно. Но я точно настроена решительно, прежде всего для себя! С завтрашнего дня завязываю со всеми вредностями, булочками, кексиками и едой после 6. Перехожу на пятиразовое дробное питание, добавляю много полезностей", – поделилась звезда.

Фото: Instagram