Анна Седокова прокомментировала свое фото в купальнике: "Впереди огромный труд"

Сегодня, 14:30

По словам Седоковой, ей предстоит еще долгий путь к восстановлению фигуры

Анна Седокова. Фото: Instagram
Анна Седокова. Фото: Instagram

Певица Анна Седокова  8 апреля в третий раз стала мамой: она родила сына в одной из клиник Лос-Анджелеса. Уже спустя неделю после родов Анна опубликовала на странице в Instagram снимок в черном слитном купальнике.

По словам Седоковой, ей предстоит долгий путь к восстановлению фигуры. Артистка села на жесткую диету.

"Я проснулась покормить малыша ночью и почитала Ваши комментарии к предыдущему фото. Спасибо. Безусловно, до идеальной формы мне еще ну очень далеко, но я обещаю, что буду каждый день над этим работать! Впереди огромный труд, потому что как мое тело поведет себя после рождения третьего бэбика, пока не ясно. Но я точно настроена решительно, прежде всего для себя! С завтрашнего дня завязываю со всеми вредностями, булочками, кексиками и едой после 6. Перехожу на пятиразовое дробное питание, добавляю много полезностей", – поделилась звезда.

2_1078

Фото: Instagram
фото, тело, сына, седокова, певица, instagram, Анна Седокова, формы, фигуры

Вы сейчас просматриваете новость "Анна Седокова прокомментировала свое фото в купальнике: "Впереди огромный труд"". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Анна Седокова и Наталья Рудова. Фото: Instagram

Анна Седокова ответила на критику своего образа жизни

Вчера, 12:30

Певица через пять дней после родов вышла в свет

Звезды

Анна Седокова. Фото: Instagram

Анна Седокова в купальнике показала фигуру после родов

17 Апреля, 16:00

Певица всего неделю назад в третий раз стала мамой

Звезды

Анна Седокова. Фото: Instagram

Анна Седокова впервые появилась на публике после родов

14 Апреля, 16:00

Певица выписалась из больницы и вернулась к активной жизни

Звезды

Анна Седокова. Фото: Instagram

Дочери навестили Анну Седокову в больнице

12 Апреля, 10:30

12-летняя Алина и 5-летняя Моника познакомились с новорожденным братом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования